Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so imeli policisti 33-letnika v postopku 3. julija zvečer. Pri sebi je imel manjši zaklenjen sef, ki so mu zasegli in ga v nadaljevanju na podlagi odredbe sodišča pregledali.

V sefu je imel nekaj manj kot dva grama prepovedane droge MDMA, dobrih osem gramov konoplje in 43 gramov amfetaminov. Po preiskavi sefa so velenjski policisti pri osumljenemu opravili še hišno preiskavo ter našli in zasegli več pripomočkov za uživanje in preprodajo prepovedanih drog.

Osumljeni je drogo med drugim naročal tudi preko spleta iz tujine. V Belgiji so policisti odkrili večjo količino prepovedane droge LSD, ki je bila naslovljena nanj.