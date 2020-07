Voznik je po navedbah policistov kazal očitne znake alkoholiziranosti, a je preizkus odklonil, prav tako je odklonil tudi strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli in o vseh kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Prav tako so mu zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere policisti sumijo, da gre za prepovedano konopljo.