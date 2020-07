V bližini otoka Žut se je v soboto okoli ene ure popoldan pripetila tragična pomorska nesreča, v kateri je življenje izgubil 14-letni Nizozemec. Ta je bil z družino na počitnicah na otoku Ugljan, kjer so nekaj ur pred tem najeli gliser, na katerega so z vrvjo privezali velik gumijast obroč z najstnikom na njem. Plovilo je upravljal 20-letni Zagrebčan, ki naj bi po ugotovitvah policije vozil prehitro, imel je premalo izkušenj, obenem pa je s hitrim obratom najprej v levo, nato še v desno sprožil velik val, zaradi katerega je gumo z dečkom vred najprej dvignilo v zrak, nato pa ga z vso močjo zabilo v gliser. Odpeljali so ga v šibeniško bolnišnico, a mu zaradi hudih poškodb glave in možganov zdravniki tam niso več mogli pomagati. Po neuradnih informacijah si je pri udarcu zlomil vrat in na več mestih nalomil lobanjo, poroča hrvaški portal 24sata.

Po zaslišanju očeta in brata žrtve, ki sta bila v času nesreče na gliserju, preiskavi in pregledu plovila so še isti večer aretirali 20-letnega voznika, ki ni imel dovoljenja za upravljanje z gliserjem. Mladenič je v priporu v Šibeniku, po neuradnih informacijah hrvaškega portala ga sumijo povzročitve hudega kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti, ki ima za posledico smrt. V primeru kazenskega pregona in dokazane krivde mu grozi od enega pa vse do osem let zapora. Policisti nadaljujejo preiskavo, da bi ugotovili morebitno odgovornost podjetja, pri kateri je nizozemska družina najela gliser. Vožnja z gliserjem na območju Kornatov je prepovedana, najvišja dovoljena hitrost plovbe sicer pa je šest vozlov.