V sobotnem požaru v katedrali sv. Petra in Pavla v mestu Nantes na zahodu Francije so bili uničeni orgle in vitraži, poškodovana je tudi notranjost cerkve iz 15. stoletja. Sumijo, da je bil požar podtaknjen, saj je zagorelo na treh mestih.

V zvezi s požarom so pridržali 39-letnega moškega, domnevno migranta iz Ruande, ki pa so ga v nedeljo zvečer izpustili in proti njemu niso sprožili postopka.

Francoski premier Jean Castex, ki je požarišče obiskal v soboto, je dejal, da bodo katedralo kar najhitreje obnovili.