Statistiko prvega meseca unovčevanja bonov je predstavil generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije Peter Jenko. »V finančni upravi smo izredno zadovoljni, da sistem Fursa, preko katerega se opravljajo rezervacije in unovčujejo boni, deluje izredno stabilno in da se nam ni bilo potrebno ukvarjati z večjimi težavami.«

»Do včeraj popoldne je bilo opravljenih skoraj 150.000 unovčitev turističnih bonov, njihova skupna vrednost presega 20 milijonov evrov. Nadaljnjih 23.000 evrov je bilo rezerviranih, kar pomeni, da bodo unovčeni v naslednjih dneh,« je skupni izkupiček predstavil Jenko in nadaljeval, da je bone izkoristilo okrog 130.000 upravičencev. »Nekateri jih koristijo v več delih, takšnih je okrog 40 odstotkov, zato je bila pravilna odločitev, da je bon deljiv.« Gostje so bone v povprečju izkoristili v vrednosti 140 evrov, v povprečju pa je bilo izkoriščenih približno 80 odstotkov dodeljene vrednosti bonov.«

Po koriščenju izstopajo nedelje, v največji meri gre za vikend oddihe, število dnevno unovčenih bonov pa skladno s poletno sezono narašča (od 5.000 do 11.000). Največ bonov je bilo unovčenih v Portorožu, Izoli, Moravskih Toplicah, Kranjski Gori in Podčetrtku. Doslej je bilo 44 odstotkov bonov izkoriščenih v hotelskih kapacitetah, na vrhu med temi ponudniki je s 1753 unovčenimi boni v skupni vrednosti 292.240 evrov portoroški Hotel Histrion. Nadaljnjih 20 odstotkov je izkoriščenih v apartmajih in apartmajskih naseljih, 10 odstotkov pa v kampih.

Učinkovitost ukrepa, akcijski načrt in javni razpisi

Pred tem je sicer učinkovitost ukrepa komentiral minister za gospodarstvo. »Za nami je en mesec od uvedbe ukrepa, ki smo ga prvič natančno predstavili ravno tu. Od uvedbe turističnih bonov. Danes je štiri mesece od izbruha koronavirusa. Kot država smo se na posledice epidemije odzvali ustrezno celovito in hitro. Za zagon gospodarstva nameravamo v prihodnjih mesecih močno okrepiti naša vlaganja v ekonomijo, v znanje. Na to se pripravljamo, še pred koncem poletja pa bomo predstavili načrt za okrevanje in mehanizme, ki bodo naše gospodarstvo naredili bolj konkurenčno in posredno vidno tudi v mednarodnem okolju. Študijo in akcijski načrt smo naredili v sodelovanju z ekipo Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki jo strokovno vodi profesor dr. Dušan Mramor,« je uvodoma povedal Počivalšek.

»Po enem mesecu uporabe turističnih bonov kaže, da je ta ukrep priljubljen med ljudmi in da ga razumejo kot smiselnega. To je ena stran te zgodbe, druga pa je stran ponudnikov. Hitro smo se odzvali na želje in potrebe tistih, ki so ob uvedbi bonov ostali zunaj tega ukrepa. Bone smo kot država uvedli prvič in razumljivo je, da vsega, kar ta ukrep pomeni na terenu, nismo mogli predvideti. Danes tako bon velja za vse ponudnike turističnih namestitev, ne glede na to, ali gre za sezonske ali stalne ponudnike.«

»V poletnih mesecih pričakujemo, da bodo boni predvidoma bolj aktualni za destinacije poletnega turizma, jeseni in pozimi pa se bo njihov učinek pokazal drugod. Boni so le eden od ukrepov za podporo našemu turizmu. Skupaj s Slovensko turistično organizacijo, Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in pa drugimi združenji smo prav tako pripravili načrt za okrevanje turizma. V teku je kar nekaj javnih razpisov, ki vključujejo smernice zavarovanja zdravja turistov in zaposlenih,« je pojasnil minister za gospodarstvo.

Ti javni razpisi so naslednji:

• Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, in sicer v obsegu 48 milijonov evrov

• Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve v višini 105.000 evrov

• Javni razpis podpore makro malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti v višini 21,5 milijona evrov

• v pripravi je tudi javni razpis za energetsko sanacijo planinskih koč v višini 5 milijonov evrov

• za pomoč malim in srednje velikim podjetjem s področja gostinstva in turizma se pripravlja tudi javni razpis v višini 13–16 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Na ministrstvu za gospodarstvo poudarjajo, da teh ukrepov časovno niso zaklenili in jih bodo po potrebi podaljšali. »Nihče si ne želi, da bi se nam ponovila zgodba iz leta 2008, ko smo zapadli v tesno socialno zanko,« je pripomnil Počivalšek in kot ključno poudaril ohranitev delovni mest, zagotovitev likvidnosti podjetij, spodbujanje usmeritve podjetij v raziskave, razvoj in inovacije ter ohranitev potrošnje. »V prestrukturiranju modelov in procesov bodo imeli prednost tisti, ki bodo odzivnejši, modrejši in pogumnejši. Če to preslikam na naš turizem, potem sem velik optimist. Naša strateška usmeritev v turizmu je zeleni, trajnostni, butični in petzvezdični turizem.«