V torek bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine se bodo od vzhoda razširile nad večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.

V četrtek bo vreme še spremenljivo s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, hladna fronta je dosegla srednjo Evropo. Pred njo priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. V Alpah bodo popoldne posamezne nevihte.

V torek bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bodo zlasti v Alpah nastale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile tudi na kraje severno in zahodno od nas.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv ugoden. V torek se bo vremenska obremenitev postopoma povečala. Sredi dneva in popoldne bo nekoliko povečana tudi toplotna obremenitev.