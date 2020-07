V prvi ligi se obeta spektakularen zadnji krog, ki bo po devetnajstih letih v neposrednem dvoboju vodilnih moštev odločal o naslovu prvaka. Celjani bodo v sredo gostili Olimpijo, ki je po treh zaporednih spodrsljajih prvič po 6. oktobru izgubila prvo mesto. V knežjem mestu se obeta vznemirljiva predstava, v kateri bo sodeloval tudi ideolog celjske igre Mitja Lotrič, ki se je tokrat v Velenju hladil zaradi predolgega jezika. Celjani so zlahka opravili gostovanje pri zadnjem Rudarju, Olimpija pa je proti Taboru naletela na mino, ki jo je pripravil pretkani trener in nekdanji svetovni prvak z Italijo Mauro Camoranesi. Iz igre za prvaka je dokončno izpadel Maribor.

Je Olimpija že ugasnila v boju za prestol? Ljubljančani so se v zadnjem tednu dni znašli v negativnem trendu, saj so od devetih možnih točk osvojili le eno. Tokrat se je v Stožicah ponovil Aluminij, ki je Olimpiji tako kot Tabor s čvrsto igro zaprl večino poti do gola. Ljubljančani so bili neprepoznavni in nemotivirani, kot da se ne bi borili za državno krono. V njihovi igri ni bilo opaziti moštvenega duha, nemara je problematična tudi kondicijska pripravljenost. Sežanci so povedli v prvem polčasu, ko je celotni obrambi pobegnil hitri in spretni Kouao iz Slonokoščene obale, nezbrani Ljubljančani pa niso imeli pravih idej v lovu na remi. Tabor je v drugem polčasu po golu Stevanovića povišal vodstvo, a na koncu trepetal za zmago. Elšnik je hitro znižal zaostanek, sodniki pa so neupravičeno razveljavili gol Vukušića, ki ni bil v prepovedanem položaju.

Celjani suvereni, Ilić se poslavlja

Če nogometaši Celja niso bili motivirani že samo zaradi pomembnosti gostovanja pri Rudarju, pa so bili zagotovo po prihodu v Velenje. Tam so jih namreč pričakali navijači celjski grofje, ki so z baklami svojim ljubljencem dali dodatni zagon. Ta je bil viden od samega začetka. Sodnik Nejc Kajtazović bi bržkone že v 3. minuti moral pokazati na enajstmetrovko, ko je vratar Rudarja Matej Radan očitno zrušil povratnika po poškodbi Luko Kerina. A to moštva trenerja Dušana Kosića ni zmedlo. Še naprej so pritiskali in bili nagrajeni že dve minuti kasneje, ko je zadel Ivan Božić. Gostom je padlo breme z ramen, zato so se sprostili in sredi polčasa prek Kerina povišali prednost na 2:0, kar je pomenilo, da je obračun odločen. Rudar je namreč v letošnji sezoni v tako mizerni formi, da povratka po takšnem zaostanku proti Celju ni bil sposoben, še posebej ne z igralcem manj, saj je Sandro Jovanović v 36. minuti prejel drugi rumeni in posledično rdeči karton. »Navijači so nas obiskali že dan pred tekmo z Rudarjem na treningu, nato pa so nas spodbujali še v Velenju. Zmaga proti Rudarju je sladka in tudi za njih. Hitro smo zabili gol, pomagal pa nam je tudi rdeči karton Jovanovića. Tekmo smo nato rutinirano pripeljali do konca. Z glavami smo že pri sredi in Olimpiji ter tekmi sezone,« je za nacionalno televizijo povedal vratar Celja Matjaž Rozman.

Zadnjo tekmo v karieri je proti Mariboru odigral Branko Ilić, kar je sporočil le nekaj ur pred začetkom obračuna. Sedemintridesetletni Ljubljančan s soigralci v Ljudskem vrtu ni prišel do točk, saj je bil Maribor boljši nasprotnik in je prišel do zmage z 2:1. V boju za četrto mesto je Aluminij v Murski Soboti proti Muri osvojil točko, potem ko je v drugem polčasu minuto po vodilnem zadetku gostiteljev izenačil. V Kranju je proti Triglavu s 4:1 slavil Bravo. Aljoša Matko je med 74. in 78. minuto zabil kar tri gole.