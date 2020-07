Po PSG (Francija, za zeleno mizo), Bayernu (Nemčija) in Liverpoolu (Anglija) je pred dnevi postal znan prvak še četrte od petih največjih evropski lig. V Španiji se je končnega prvega mesta veselil madridski Real, ki je bil v nadaljevanju sezone po prekinitvi zaradi epidemije koronavirusa razred zase. Nanizal je namreč deset zaporednih zmag in si tako krog pred koncem zagotovil že 34. lovoriko za najboljši klub v Španiji. Medtem ko so v Madridu slavili uspeh, pa »gori« v Barceloni. Prvi zvezdnik katalonskega kluba Lionel Messi je brez zavor okrcal igro moštva, skupaj s soigralci pa si menda že pred avgustovskimi boji v ligi prvakov želi menjave na trenerski klopi. Namesto Quiqueja Setiena bi na klopi menda rad videl aktualnega vodjo mladinskega pogona kluba Patricka Kluiverta.

Brez obtožb o sodniški pomoči ni šlo

Arhitekt novega naslova španskega prvaka Reala Madrid je brez dvoma francoski trener Zinedine Zidane. Potem ko je v prvem mandatu na klopi kraljevega kluba osvojil devet lovorik, od tega trikrat zapored ligo prvakov, je po vrnitvi marca 2019 prišel do druge. Španskemu superpokalu je dodal še državno lovoriko. Statistika nekdanjega nogometnega virtuoza na klopi madridskega Reala je neverjetna. V povprečju namreč lovoriko osvoji na vsakih 19 tekem. Proti Villarrealu je kraljevi klub vodil 209., v tem času pa prišel do enajstih pokalov. »Prvaki smo, ker smo zbrali največje število točk. To je eden najboljših občutkov v vsej moji profesionalni karieri. V preteklosti smo bili najboljši v ligi prvakov, a naslov prvaka v Španiji me bolj osrečuje, saj gre za domače tekmovanje,« je po zmagoslavju povedal nasmejani Zinedine Zidane.

Real Madrid, ki je zaradi težav z gležnjem večino sezone pogrešal lansko odmevno okrepitev Edena Hazarda, je pomemben korak k naslovu prvaka storil z zmago proti Barceloni 1. marca, pa čeprav je že v naslednjem krogu klonil proti Betisu z 1:2 in na lestvici pred prekinitvijo prvenstva zaradi koronavirusa za Katalonci zaostal za dve točki. V nadaljevanju po trimesečnem premoru pa so Madridčani stopili na plin in prišli do prvega naslova državnega prvaka po letu 2017. Čeprav je bil predsednik kluba Florentino Perez s podvigom moštva zelo zadovoljen, pa je hitro po zmagoslavju razkril, da v prihajajočem prestopnem roku ne bo pripeljal nobene odmevne okrepitve. »Koronavirus je vplival na finančno stanje kluba. Močno nas je prizadela predvsem odsotnost navijačev na domačih tekmah, kar nekaj denarja gre tudi v obnovitvena dela na stadionu Santigao Bernabeu. Niti ne bi bilo pošteno, da igralce prosimo za znižanje plač, potem pa porabimo ogromno vsoto za okrepitev,« je pojasnil Florentino Perez, ki je v klub kot osebnega svetovalca vrnil Ikerja Casillasa.

Pot kraljevega kluba do naslova prvaka sicer ni minila mirno. Kapetan Sergio Ramos in soigralci so namreč na desetih tekmah kar petkrat uspešno izvedli strel z najstrožje kazni. Na ta račun so dobili zaporedni tekmi proti Getafeju in Athleticu iz Bilbaa, kar je seveda sprožilo burne odzive. »Vsi smo videli, kaj se je dogajalo v nadaljevanju sezone. Nekatere ekipe so dobivale radodarne enajstmetrovke, medtem ko so pri drugih sodniki pogledali stran. Vsi vemo, o katerih je govor,« je dejal nogometaš Athletica Iker Munian. Na to temo sta bila ostra tudi predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu in branilec Gerard Pique, kar ni bilo pogodu Zidanu. »Če bi poslušali zgolj te besede, bi lahko dobili občutek, da smo prvenstvo osvojili zgolj zaradi enajstmetrovk. Ljudje morajo Real Madrid bolj spoštovati, pa tudi to, kar igralci pokažejo na igrišču,« je bil neposreden Francoz.