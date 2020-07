Tako za presenečenje prvenstva tudi popotnica za zadnji krog, v katerem bo v odločilni tekmi igral z Unitedom, ni dobra.

Reči v Londonu so gostom začele podirati v šesti minuti, ko je do strela prišel Heung-min Son, žoga je na poti do gola zadela Jamesa Justina, spremenila smer in končala v mreži. Leicester je nato prevzel pobudo, toda zanj sta bila že do odmora usodna dva protinapada, ki ju je mojstrsko zaključil angleški reprezentant Harry Kane. Tudi v drugem delu so imeli gosti premoč, veliko so streljali, toda vratarja Huga Llorisa niso premagali.

V drugi današnji tekmi je Southampton v gosteh z 2:0 premagal Bournemouth in ga pahnil na rob izpada. V prvem polčasu je v polno zadel Danny Ings, ki je nato še zgrešil enajstmetrovko, v sodnikovem podaljšku je bil natančen še rezervist Che Adams.