Pravijo, da kdor ima rad živali, je dober človek. To najverjetneje drži, čeprav je dobrih ljudi, to verjamemo, v Sloveniji še več. Sploh psi veljajo za enakopravne družinske člane, imela naj bi jih približno tretjina gospodinjstev, uradno registriranih pa jih je okoli 220.000. Pred nami so tedni, ko bomo več na poti, sploh ob vikendih, zato ne smemo pozabiti na svoje najboljše prijatelje in moramo poskrbeti, da bo vožnja tudi za njih udobna in varna.

Žival mora imeti med vožnjo omejeno gibanje, da v primeru nesreče ali nepredvidljivih situacij, kot je naglo zaviranje, ostane na mestu. Neprimeren prevoz je namreč lahko usoden tako za žival kot sopotnike, še posebno dobro pa se je treba pripraviti na daljša popotovanja. Najbolje je, da je hišni ljubljenček pred daljšo potjo brez hrane vsaj šest ur, vodo pa mora imeti vedno na voljo. Ker so načeloma mirnejši, če so utrujeni, je pred potjo priporočljiv daljši sprehod. Če žival ni vajena poti, pa jo je smiselno že pred tem navajati na pot na krajših razdaljah. Med vožnjo moramo poskrbeti tudi za primerno temperaturo v vozilu, klimatska naprava ne sme neposredno pihati v žival, glede na velikost živali in njene navade pa se ustavljamo na tri ure, da ji ponudimo vodo in omogočimo opravljanje potrebe.

Ker poleti temperatura v vozilu hitro naraste tudi na 40 ali 50 stopinj Celzija, živali nikoli ne smete pustiti same, pa čeprav samo za nekaj minut skočite v bližnjo trgovino. Hitro namreč pride do vročinskega šoka, ki je lahko za našega ljubljenčka usoden. Če že pride do tega, je treba žival nemudoma ohladiti in poiskati pomoč veterinarja. Zato pozivamo vse, ki vidijo, da je žival poleti zaprta v vročem avtu, da jo poskušajo sami rešiti, saj odločajo minute. Tudi če to pomeni, da razbijejo okno avtomobila!

Statistike pravijo, da je približno polovica lastnikov o pasteh prevoza hišnih ljubljenčkov dobro poučena, kar velja tudi za način vožnje. Sunkovita vožnja je prepovedana, tudi skozi ovinke je treba peljati z občutkom. Pes na primer drugače zaznava vožnjo kot človek, njegovi izostreni čuti ga naredijo še bolj občutljivega, saj vožnjo zaznava instinktivno. Za nameček tako rekoč kopira energijo sopotnikov v vozilu. Če je voznik razdražen, bo razdražena tudi žival. In takrat lahko postane prava tempirana bomba.

Naša Ajka to ne bo nikoli, saj smo skozi izkušnje spoznali, kaj ji najbolj ustreza, zato med vožnjo celo uživa. Vzemite si čas in svojo žival do potankosti spoznajte tudi drugi lastniki, da bomo lahko za vso Slovenijo rekli, da je pes resnično človekov najboljši prijatelj.