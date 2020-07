»Šlo je za zelo nevarno dejanje, storjeno z vojaškim orožjem, ki ga sploh ne bi smeli imeti, saj je prepovedno, in zagrešili ste ga z veliko predrznosti. Zgolj prisebnosti in hrabrosti prisotnih gre zahvala, da ni prišlo do tragičnega dogodka,« je tožilka Marija Sladič pojasnila oteževalne okoliščine, mimo katerih ni mogla pri določitvi kazenske sankcije za Draga Jelenka iz Slovenskih Konjic. A hkrati dodala, da je pri tem upoštevala tudi olajševalne, ki jih je bilo več. Kot denimo priznanje krivde in obžalovanje, pa tudi kritičnost do storjenega dejanja ter dosedanja nekaznovanost.

Hitro se ga prime Do aprila letos, ko se je po brezglavem streljanju z vojaško pištolo znašel v priporu. Vzrok za dejanje je bila akutna opitost z alkoholom, zaradi česar je bil v času streljanja zmanjšano prišteven. To je ugotovil tudi sodni izvedenec psihiatrične stroke, ki pa Jelenku ni pripisal, da je odvisen od alkohola, se ga pa »hitro prime«, če popije kakšno pivo preveč. To je Jelenko samokritično priznal tudi sodnici in ji obljubil, da sploh ne bo več pil alkohola, ker da nanj očitno ne vpliva dobro. In kaj je 50-letni Konjičan sploh zagrešil? 20. aprila letos v večernih urah je bil v družbi prijateljev, s katerimi je pil, pritisk pa mu je narasel, ko je zagledal sosedo v družbi prijatelja. Odšel je v hišo, v kateri je imel tudi sam najeto stanovanje, in z vojaško pištolo škorpijon skozi okno štirikrat ustrelil proti dvorišču, čeprav je vedel, da je tam več ljudi, v neposredni bližini pa sta parkirni prostor in regionalna cesta Zreče–Rogla, ob kateri so stanovanjske hiše, kjer bi se lahko takrat prav tako zadrževalo neznano število ljudi. Nato je s stopnišča ustrelil tudi proti stanovanju, v katerem sta bila takrat soseda in njen prijatelj, ter proti več drugim stanovanjem. Ko je porabil vse naboje, je hotel pištolo napolniti z novimi, a sta mu to preprečila Breda S. in Primož Č., ki mu je pištolo vzel iz rok in poklical policijo. A se Jelenko še vedno ni pomiril in je še naprej grozil, da bo vse pobil, tudi sosedo ter policiste, ki bodo prišli na kraj dogodka.