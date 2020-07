Spodnji dom čilskega parlamenta je v sredo z večino glasov sprejel predlog zakona, ki omogoča zavarovancem oziroma varčevalcem predčasni dvig do 10 odstotkov prihrankov iz pokojninskih skladov, ki jih upravljajo zasebne institucije (AFP). Gre za izhod v sili za velik del prebivalstva, ki je sredi globoke gospodarske krize zaradi posledic pandemije novega koronavirusa ostal brez sredstev za preživljanje. Hkrati pa pomeni trivialno rešitev strokovno nesposobne desne vlade, obremenjene z ideološkimi zadržki, ki ne zmore sprejeti celovite politike proti ekonomski recesiji, na primer z univerzalnim dohodkom, državnimi investicijami in drugimi oblikami socialnih pomoči. Po uradnih podatkih je v zadnjih mesecih gospodarska aktivnost upadla za okoli 15 odstotkov, brez dela pa je v državi z 18 milijoni prebivalcev ostalo 1,5 milijona ljudi.

Predlog zakona, ki ga mora potrditi še senat, označujejo za zgodovinskega. Izglasovan je bil kljub nasprotovanju predsednika Sebastiana Pinera , potem ko ga je podprl del poslancev vladajoče koalicije Gremo, Čile. To kaže na upor med koalicijskimi poslanci zaradi katastrofalnega vodenja protikriznih ukrepov v zdravstvu. V podporo zakonu, s katerim se strinja 80 odstotkov Čilencev, so dan pred glasovanjem potekala v Santiagu in drugih mestih množična zborovanja, ki pa so se končala z izgredi in spopadi s policijo. Dan zatem je javnost proslavljala izglasovanje zakona kot eno od velikih zmag družbenega gibanja, ki od lanskega oktobra zahteva spremembe ustave in ki kljub epidemiji ni zamrlo. Ena od poglavitnih zahtev je odprava osovraženega pokojninskega modela. Ljudje se ne zmenijo za opozorila, da lahko dvig 10 odstotkov zbranih pokojninskih prispevkov vpliva na višino pokojnin, saj sistem tako ali tako ne deluje in so pokojnine v vsakem primeru bedne, četudi v sklad vplačujejo vse življenje.

Obljube ljudem so se izkazale za slabo šalo

Obstoječi pokojninski model je na pobudo vojaške diktature leta 1980 zasnoval Jose Pinera, brat sedanjega čilskega predsednika. Gre za privatni obvezni sistem pokojninskega zavarovanja. Vsak zaposleni mora plačevati prispevke na individualni račun v višini 10 odstotkov plače ali več, medtem ko delodajalci ne prispevajo ničesar. Višina pokojnine je torej odvisna od posameznikovih prispevkov. Regulativa za poslovanje teh zasebnih skladov in njihovih investicijskih dejavnosti je precej ohlapna, provizije in stroški poslovanja pa prepuščeni trgu.

Dejansko niti ne gre za pokojninske sklade, temveč za sklade akumulacijskega kapitala. S tega vidika so bili učinkoviti, ker so bankam, investicijskim skladom, trgovini na drobno in raznim drugim kapitalskim dejavnostim omogočali rast in dobičke, kakršnih drugače ne bi bilo mogoče dosegati. Snovalec modela je zagotavljal, da bodo pokojnine iz AFP dosegale od 70 do 80 odstotkov plače, kar se je izkazalo za slabo šalo. Povprečna pokojnina znaša 225 evrov, pa še to skupaj z državno subvencijo, saj bi bila drugače 160 evrov, kar ni niti 80 odstotkov minimalne plače. Ob tem so življenjski stroški primerljivi s slovenskimi. Država za subvencioniranje pokojnin – nekaterih tudi do 70 odstotkov – namenja 1,4 milijarde evrov, čeprav privatni pokojninski skladi razpolagajo z vplačili zaposlenih v skupni višini 210 milijard dolarjev in z njimi počno, kar hočejo. Zato je razumljivo, zakaj lastniki AFP nasprotujejo predčasnemu dvigu 10 odstotkov vplačil in tudi vsakršni spremembi ustave. Vojaški režim je v sistem vgradil neoliberalne predpostavke, ki varujejo njihove interese.