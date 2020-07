Breg, nekoč predel manj premožnih Novomeščanov, manjših obrtnikov in delavcev v starem mestnem jedru, velja za enega najslikovitejših novomeških predelov. Strnjen niz hišk, zgrajenih v drugi polovici 18. stoletja in naslonjenih na ostanke srednjeveškega mestnega obzidja visoko na skali nad reko Krko, tvori znamenito novomeško veduto, v sebi pa skriva marsikatero življenjsko zgodbo, med drugim tudi zgodbo znamenitega Novomeščana, slikarja in grafika Božidarja Jakca. Na njegovi rojstni hiši so na njegov rojstni dan odkrili restavrirano spominsko ploščo in se ob tem spomnili tudi stoletnice znamenite novomeške pomladi. Eden od njenih nosilcev je bil prav mladi Jakac, kar bodo v prihodnjih mesecih obeležili tudi v Dolenjskem muzeju.

Jakčevi vodili enega prestižnejših hotelov Veliki umetnik se je 16. julija 1899 rodil v hiši na Cvelbarjevi 9 tik ob ulici Breg. Ko je bil star šest let, se je družina preselila v stavbo v bližini, današnji Jakčev dom, kjer so Jakčevi odprli tedaj enega najprestižnejših novomeških hotelov. V 20. in 30. letih, v Jakčevem najbolj ustvarjalnem obdobju, ko je veliko potoval po svetu, pa je njegov oče zašel v finančne težave, hotel so prodali in se preselili v Metliko. Jakčevo rojstno hišo na Cvelbarjevi ulici, danes zaščiteno kot spomenik lokalnega pomena, je leta 1910 kupil Avgust Murn, dedek današnjih lastnikov Ljuba in Toma Murna. S krajšimi prekinitvami je bila v hiši gostilna, med drugo svetovno vojno je bila v njej italijanska menza, leta 1959 pa se je zgodila nacionalizacija in Murnovi so ostali brez pomembnega vira preživetja. V 60. letih je gostinsko dejavnost v njej prevzela novomeška gostinska šola. Restavracija Breg, ki je v hiši delovala do leta 2005, je dolga leta veljala za eno najuglednejših v mestu. »Ena od sob je nosila ime po Jakcu, v kuhinji pa sem tudi sam tri leta delal kot vajenec,« pripoveduje Ljubo Murn.