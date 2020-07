Avgusta 1992 je Janša kar sam kot obrambni minister sklenil tajni dogovor s Fikretom Abdićem, tedanjim članom predsedstva BiH, da bo oboroževal in na slovenskih tleh vojaško usposabljal muslimanske borce za njegovo avtonomno pokrajino Zahodno Bosno v Cazinski krajini, ki se je ob pomoči Zagreba in v sodelovanju s hrvaškimi in bosanskimi Srbi borila proti vojski BiH, proti Sarajevu. Jeseni 1992 je v Svetlem Potoku na Kočevskem tajno uril več sto Abdičevih prostovoljcev, prispelih iz Avstrije in Nemčije, in jih potem vojaško opremljene ter z orožjem poslal v Bosno in tako Slovenijo globoko vpletel v vojno med bosanskimi muslimani s tisoči mrtvih, ogromno razseljenimi in begunci ter veliko trpljenja ljudi. Abdič je poslovno spreten, kot je vedno bil na račun drugih, račun v višini 3,2 milijona takratnih nemških mark za orožje, opremo in urjenje preložil kar na oblast v Sarajevu. Od marca 1992 se je takrat na Brniku nahajal nov helikopter bell 412, vreden 4,3 milijona ameriških dolarjev, last bosanskega notranjega ministrstva, ki je začasno obstal v Sloveniji zaradi spopadov v Sarajevu in okolici. Janša je ta bosanski helikopter kar zaplenil kot jamstvo, da bo Sarajevo plačalo Abdičev račun. Helikopter je slovenska vojska potem uporabljala vrsto let, medtem ko so ga v Bosni potrebovali za prevoz ranjencev in nujno oskrbo, skratka za preživetje, Janša pa je bil neusmiljen.

Američani so se leta 1992 vpletli v vojno v Bosni in jeseni 1992 organizirali pomoč v orožju za muslimane v Bosni preko Slovenije, da bi se lahko uspešno borili proti srbski vojski. S soglasjem slovenske države (Drnovšek, Kučan) in z vso potrebno pomočjo državnih organov je bilo septembra 1992 pod pretvezo humanitarne pomoči za Bosno na mariborsko letališče pripeljanih 11.000 kalašnikovk, strelivo, minometi in protioklepna sredstva v vrednosti 5 milijonov ameriških dolarjev. Medtem ko je ta velika količina orožja čakala na prevoz v Bosno, se najde Janša in kot obrambni minister slovenske vlade julija 1993 z uslužbenci obrambnega ministrstva vdre na letališče in naredi mednarodni škandal ter Slovenijo prikaže kot nezakonitega švercerja z orožjem in kršitelja embarga ZN na dobavo orožja prostoru nekdanje Jugoslavije. Slovenija se je preko Janše tako še enkrat po nepotrebnem vpletla v vojno v Bosni, preprečila ameriško oborožitev muslimanov in vzpostavitev vojaške sposobnosti muslimanov za osvoboditev Sarajeva. Julija 1995 se je zgodila Srebrenica. Prav Janša je tisti, ki je s svojimi odločitvami in škodljivim delovanjem v vlogi obrambnega ministra najbolj odgovoren za nepotrebno vpletanje Slovenije v vojno na Hrvaškem in v Bosni ter za številne nepotrebne smrti in trpljenje v Bosni in še posebej v Srebrenici, ne pa komunistična ideologija. Slovenci, do kdaj bomo še trpeli Janšo?

Anton Peinkiher, Ljubljana