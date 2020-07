Dolgoletni novinar in urednik ter nekdanji direktor Radia Slovenija Vinko Vasle ter glavni in odgovorni urednik revije Demokracija Jože Biščak sta v javnem pismu generalnemu direktorju Evropske radiodifuzne zveze Noelu Curranu, Evropski zvezi novinarjev, Medijski organizaciji Jugovzhodne Evrope in evropski komisarki Veri Jourovi glede sprememb medijske zakonodaje, ki jih snuje vlada, poleg tega izpostavila, da bodo del denarja iz RTV-prispevka dobili drugi mediji, tudi STA.

Avtorja kot neresnične zavračata očitke, da želi vlada Janeza Janše finančno uničiti in si podrediti Radiotelevizijo (RTV) Slovenija: "Celo ustavno sodišče je pred dobrimi petnajstimi leti presodilo, da mora država javnim medijem zagotoviti finančno samostojnost. RTV Slovenija torej uživa celo ustavnopravno varstvo pred posegi vsakokratne oblasti. In težko verjameva, da bi sedanja koalicija kaj takega spregledala. Če je z zakonom kaj narobe, bodo tako ali tako presodili ustavni sodniki."

Obenem pa je RTV Slovenija kot javni zavod zavezana k svobodi izražanja in mora služiti uresničevanju pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti. Tega poslanstva pa po mnenju Vasleta in Biščaka ne izpolnjuje: "RTV Slovenija je postala kraj, kjer je dopusten en sam nazor, to je levičarstvo."

Nekatere spremembe zakona skušajo zbrana sredstva razporediti tako, da bo to vplivalo tudi na enakopraven odnos do vseh družbenih skupin, pogledov in usmeritev, sta poudarila avtorja. V ozadju odporov proti kakršnim koli racionalnim spremembam na RTV Slovenija po njunem tičijo tudi privilegiji posameznikov in skupin, ki so nastajali in se utrjevali dolga leta.

"Javna RTV je še vedno naslednica bivšega režima in tako v glavnem tudi ravna. Njeno delovanje v pomembnem vsebinskem sklopu - to je informativno-političnem programu - je izrazito enostransko, pristransko, neprofesionalno, tudi hujskaško," menita Vasle in Biščak. Poleg tega TV Slovenija v produkcijskem smislu izrazito zaostaja za primerljivimi televizijami v Evropi.

Tako po njunem prepričanju "upor levičarjev in vodstva RTV Slovenija pomeni samo strah pred tem, da bi RTV postala nepristranska in bolj pluralna".