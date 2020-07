"Alex Rins danes ni dobil zelene luči zdravnikov za nastop, potem ko si je včeraj po padcu v kvalifikacijah poškodoval ramo. To res ni način, na kakršnega smo si želeli začeti sezono," so pri Suzuki zapisali na Twitterju.

Podrobni pregledi v bolnišnici so namreč danes razkrili, da ima Rins zlom in izpah desne rame, poškodovane so tudi mišice.

Pred padcem si je Rins privozil deveti startni položaj za današnjo prvo dirko sezone 2020, ki se bo začela ob 14. uri.