Zastoji so na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški v dolžini 2,5 kilometra, pred mejnim prehodom Dragonja je zastoj dolg tri kilometre, pred Jelšanami pa dva kilometra. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in Jesenicami v smeri Ljubljane, pri čemer predor Karavanke občasno zapirajo.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane in Gruškovje. Osebna vozila na Jelšanah za izstop iz države čakajo do eno uro, na Dragonji je čakalna doba do 30 minut za vstop in do ene uro za izstop v Slovenijo. Na bližnjem mejnem prehodu Sečovlje vozniki za izstop čakajo do 30 minut, na Gruškovju pa do 30 minut za vstop in eno uro za vstop v državo.

Popoldne je sicer pričakovati povečano gostoto prometa zlasti iz smeri turističnih krajev proti urbanim središčem, še izhaja iz podatkov na portalu prometno-informacijskega centra.