Jutri bo pretežno jasno. Predvsem v gorskem svetu bodo popoldne ali zvečer posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije posamezne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, višinsko jedro hladnega zraka se je pomaknilo nad Balkan. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas povečini sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Jutri bo pretežno jasno. V Alpah bodo popoldne posamezne nevihte.