V Jeruzalemu se je pred Netanjahujevo rezidenco zbralo več sto ljudi, ki so se nato sprehodili po mestu in pri tem premierja pozivali k odstopu. Policija je proti protestnikom uporabila vodne topove, najmanj dva človeka so prijeli.

O protestih so poročali tudi iz Tel Aviva, kjer se je več tisoč ljudi zbralo ob tamkajšnji laži. Zahtevali so več državne pomoči za podjetja, ki jih je prizadela pandemija, ter ljudi, ki so zaradi covida-19 izgubili delo ali so na neplačanem dopustu.

Pandemija covida-19 je hudo prizadela izraelsko gospodarstvo. Brezposelnost v Izraelu je trenutno 21-odstotna.

Netanjahu je sicer nedavno predstavil sveženj pomoči za olajšanje finančnih stisk prebivalstva. Program naj bi zagotovil varnostno mrežo za zaposlene, samozaposlene in podjetja do junija prihodnje leto. Po navedbah finančnega ministrstva naj bi bili ukrepi vredni 80 milijard šeklov (20 milijard evrov).

Izrael je za zajezitev širjenja novega koronavirusa marca uvedel stroge ukrepe, med drugim so zaprli šole in številna podjetja. Maja so ukrepe razrahljali, v zadnjem času pa število novih primerov okužb v državi znova narašča, zaradi česar je bila vlada primorana uvesti nove omejevalne ukrepe.

Po podatkih izraelskega ministrstva za zdravje so doslej okužbo potrdili pri 50.000 ljudeh, umrlo jih je okoli 400.