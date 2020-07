Italijanski premier Giuseppe Conte je po koncu drugega dne pogajanj dejal, da je še vse odprto in da je razprava o nekaterih točkah živahna, tudi trda. Opozoril je, da so vsi v istem čolnu in da bodo na koncu vsi zmagovalci ali vsi poraženci.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je sicer zasedanje prekinil pred polnočjo, a sestanki v ožjih sestavah se nadaljujejo. Varčna četverica - Nizozemska, Avstrija, Danska in Švedska, okrepljena s Finsko, se je sestala z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Voditelji na prvem srečanju v Bruslju od uvedbe pandemičnih omejitev poskušajo doseči dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov.

Neuradno se omenja, da je predvideno nadaljnje zmanjševanje nepovratnih sredstev in večanje obsega posojil, da bi se ustreglo varčni četverici, ki ob podpori Finske že vseskozi zahteva zmanjšanje obsega nepovratnih sredstev, na veliko nezadovoljstvo Italije in Španije, ki ju je pandemija najbolj prizadela.

Ključna vprašanja v končnici pogajanj so obseg svežnja in rabati za nekatere neto plačnice, razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, izračunavanje nacionalnih ovojnic, pogojevanje in upravljanje ter lastni viri.

V pričakovanju tretjega dne pogajanj se kot zelo težavno izpostavlja še povsem odprto vprašanje povezave med spoštovanjem vladavine prava in proračunom. S tega vidika najbolj problematični članici Madžarska in Poljska namreč vztrajata, da te vezi ne sme biti.