»Spravil nas je na kolena - mikroskopski virus. Pandemija je pokazala krhkost našega sveta,« je dejal na virtualnem spominskem predavanju v organizaciji Sklada Nelsona Mandele v Johannesburgu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izpostavil je, da so samo v nekaj mesecih regije, ki so napredovale pri odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti, nazadovale za nekaj let.

Gospodarske posledice krize zaradi pandemije, med katero so potrdili 14 milijonov okužb, za boleznijo covid-19 pa je umrlo skoraj 600.000 ljudi po vsem svetu, nesorazmerno čutijo ljudje, ki delajo neformalno, mala podjetja in ženske, je dodal.

Opozoril je, da se soočamo z največjo globalno recesijo po 2. svetovni vojni. »Sto milijonov ljudi bi lahko bilo potisnjenih v skrajno revščino. Lahko da bomo priča lakoti zgodovinskih razsežnosti,« je opozoril.

Koronavirus je označil za rentgen, ki je razgalil »razpoke v krhkem skeletu družb, ki smo jih zgradili«, pri tem pa kot glavne težave izpostavil neenako zdravstveno oskrbo, neplačano delo, razlike v dohodkih in podnebne spremembe.

»Razgalja mit, da smo vsi v istem čolnu,« je dodal ter spomnil, da ima 26 najbolj bogatih ljudi na svetu toliko bogastva kot polovica svetovnega prebivalstva.

Opozoril je tudi na naraščanje diskriminacije. Gibanje proti rasizmu v ZDA po smrti temnopoltega Georga Floyda pa je izpostavil kot še en znak, da imajo ljudje »dovolj neenakosti in diskriminacije, ki ljudi obravnava kot kriminalce na podlagi njihove barve kože«, dovolj imajo strukturnega rasizma in sistemskih krivic.

Koronavirus je ustvaril tudi priložnost za svetovne voditelje, da zgradijo »bolj enakopraven in trajnosten svet«, je še dejal generalni sekretar svetovne organizacije in poudaril, da smo na prelomni točki.