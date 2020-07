Lokalni mediji ocenjujejo, da se je v središču Habarovska zbralo med 15.000 in 50.000 ljudi. Po več sto ljudi se je zbralo na protestih tudi v drugih mestih v regiji.

Furgala so aretirali prejšnji teden, moskovsko sodišče pa je zanj odredilo dvomesečni pripor, v katerem bo moral počakati na sojenje. Obtožen je, da je pred 15 leti naročil več umorov poslovnežev. Guverner zanika odgovornost.

Protesti, nenavadni za regijo, so največji v zadnjih letih. Protestnike pa jezi vpliv Moskve v regiji. Furgal iz nacionalistične Liberalno-demokratične stranke je zmagal na regionalnih volitvah pred dvema letoma in premagal dolgoletnega guvernerja iz vrst vladajoče Enotne Rusije.

Zaradi pandemije covida-19 so mestne oblasti v Habarovsku opozorile, da so tovrstne zbiranja nezakonita in bi lahko pripomogla k širjenju koronavirusa.