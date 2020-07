To je prvič, da je kak visok predstavnik Irana nakazal, da so skušali v državi premagati covid-19 s čredno imunostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čredna imunost pomeni posredno zaščito pred nalezljivimi boleznimi, ki nastane, kadar je velik delež prebivalstva imun proti okužbi, bodisi zaradi že prebolele okužbe ali pa zaradi cepljenja.

V zahodni kitajski regiji porast okužb s koronavirusom

V zahodni kitajski regiji Xinjiang so v zadnjih dneh potrdili porast okužb z novim koronavirusom, v petek so potrdili 16 novih primerov. Za prestolnico regije Urumqi so zato v četrtek preventivno odredili karanteno. Skupno so v Xinjiangu doslej potrdili 93 primerov okužbe.

V Xinjiangu skušajo omejiti širjenje virusa in trenutno je na opazovanju 269 ljudi, za katere obstaja nevarnost, da so se okužili s koronavirusom.

Mesto Urumqi, kjer živi 3,5 milijona ljudi, je od četrtka v karanteni, potem ko so okužbo potrdili pri enem bolniku ter našli štiri asimptomatske primere.