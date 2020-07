Poveljnik gasilcev ličko-senjske županije Hrvoje Ostović je za Hino povedal, da si pomagajo z letali, saj je gozd težko prehoden, težave jim povzroča tudi veter.

Pri gašenju sodeluje 57 gasilcev s 15 vozili. Prepričani so, da bodo požar spravili pod nadzor do popoldneva. Nevarnost sicer predstavljajo borovi gozdovi in iglice po tleh, ki so hitro vnetljive.