"Narejenih je bilo nekaj taktičnih korakov naprej, strateškega preboja še ni, vendar se čas izteka in ni druge, kot da nadaljujemo. Jutri je še en dan in po naslednjem tednu je še en teden," je dejal.

Ob tem je izrazil prepričanje, da bo dovolj modrosti, znanja in energije, da bodo vztrajali do konca in se dogovorili tako o uspešnem sedemletnem proračunu unije kot za dovolj sredstev, tako subvencij kot posojil, v skladu za okrevanje in odpornost.

Janša je še izpostavil, da evropska proračunska pogajanja doslej še nikoli niso zašla v tako časovno stisko. Tokrat je sicer po njegovih besedah opravičilo tudi epidemija, hkrati pa je ta epidemija dodatna spodbuda za dogovor.

Drugi dan zasedanja se je pravkar začel. Po neuradnih informacijah je pripravljen nov pogajalski predlog. Podrobnosti za zdaj niso znane. Neuradno se omenja, da naj bi med drugim predvideval zmanjšanje nepovratnih sredstev in povečanje posojil v skladu za okrevanje.