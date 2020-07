Vdor v račune številnih politikov in slavnih, med njimi demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna in šefa Tesle Elona Muska, je ta teden zelo odmeval. Hekerji so skušali preko ukradenih profilov prepričati sledilce, naj jim pošljejo bitcoine. Glede na podatke Twitterja so napadli okoli 130 računov.

Ocenjujejo, da je šlo za usklajen napad hekerjev, ki so si za tarčo izbrali zaposlene, ki imajo dostop do določenih notranjih sistemov in orodij. Vdor v enega od največjih družbenih omrežij še vedno preiskuje zvezna policija.

Časnik pa je sedaj razkril, da so napad izvedli mladi, med katerimi en še živi pri svoji mami. Glede na pogovor s štirimi hekerji, ki so sodelovali pri vdoru, so ugotovili, da napad ni bilo dejanje kake države, na primer Rusije, ali skupine izurjenih hekerjev, povzema NYT francoska tiskovna agencija AFP.

Hekerji so v tvitu zapisali, da imajo ljudje pol ure časa, da pošljejo bitcoine v vrednosti 1000 ameriških dolarjev, ob tem pa so obljubljali, da bodo dobili nazaj dvakrat več. Na elektronske naslove, ki so jih navajali hekerji, so sledilci poslali za 100.000 dolarjev bitcoinov.

Mladi hekerji so v pogovoru za ameriški časnik pojasnili, da je dal pobudo uporabnik Discorda pod imenom Kirk, ki je imel dostop do računov na Twitterju. Skupina mladih hekerjev je bila zadovoljna s tem, da je imela nalogo, da prevzame nadzor nad manj znanimi računi na Twitterju, ki so imeli kratka uporabniška imena, saj se jih lahko hitro proda naprej.

Niso pa sodelovali pri napadu na račune vidnih uporabnikov Twitterja.

Nekateri hekerji so razvili obsesijo s prevzemanjem računov t.i. zgodnjih uporabnikov, kar pomeni, da imajo lahka in preprosta uporabniška imena, ki so bila med prvimi zasedena. Tovrstni profili so zelo cenjeni in se jih lahko na črnem trgu proda tudi za veliko denarja.