Fauci v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa že dlje časa zagovarja nošenje mask v javnosti, s tem pa se Trump ne strinja. Tako je direktor Nacionalnega inštituta za zdravje pozval voditelje zveznih in lokalnih oblasti, naj bodo kar se da vztrajni pri prepričevanju ljudi, naj nosijo maske, poroča britanski BBC.

Nošenje mask je v ZDA postala predvsem politična tema. Večina guvernerjev je sicer že izdala ukaze glede obveznega nošenja mask v javnih prostorih, med njimi so tudi nekateri republikanci, ki so se pred tem temu upirali.

Trump pa vztraja, da ne bo odredil nošenja mask. Tudi sam se je temu dolgo upiral, prejšnji teden pa se je prvič pojavil v javnosti z masko. Kljub temu je v pogovoru za Fox News v petek dejal, da ne podpira obveznega nošenja mask, saj bi se morali ljudje glede tega svobodno odločati.

Epidemija covida-19 pa v ZDA ne pojenja. Že tretji dan zapored so v petek podrli nov rekord v številu novih okužb, ko so potrdili 77.638 novih primerov v enem dnevu, je razvidno iz podatkov univerze Johnsa Hopkinsa. V zadnjem dnevu je v ZDA covidu-19 podleglo 927 ljudi.

ZDA so najhuje prizadeta država v pandemiji, skupno so potrdili že 3,64 milijona okužb in 139.128 smrti.

Strokovnjaki verjamejo, da so ZDA še vedno v prvem valu okužb. V zadnjih tednih spet beležijo porast okužb, predvsem na jugu in zahodu, kjer so zvezne države med prvimi odpravile karantenske ukrepe. Samo na območju Los Angelesa so v zadnjem dnevu potrdili 4592 novih okužb. Razmere se slabšajo tudi v Teksasu in Arizoni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.