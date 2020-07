V nedeljo bo v zahodni Sloveniji povečini sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo povečini sončno. Predvsem v gorskem svetu bodo popoldne ali zvečer posamezne nevihte. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad vzhodnimi Alpami, zahodnim Balkanom in Panonsko nižino je v višinah jedro hladnega in vlažnega zraka, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Do večera se bo s svojim središčem pomaknilo nad južni Jadran.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo, predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bodo občasno plohe. Ob severnem Jadranu bo povečini sončno in suho, burja bo jutri ponehala.