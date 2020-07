DeSUS: pozivi k odhodu stranke iz koalicije so vse glasnejši

Pozivi k izstopu stranke upokojencev iz koalicije so v pokrajinskih odborih DeSUS vse glasnejši. Vrsti se tudi preštevanje, kdo (še) podpira predsednico Aleksandro Pivec. Precej enotno je stališče, da Janša z nenehnim odpiranjem ideoloških tem in zaostrovanjem retorike škoduje Pivčevi in DeSUS sili k odhodu iz vlade.