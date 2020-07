Semaforska diplomacija

Pandemiji covida-19, kljub trinajstim milijonom okuženih in pol milijona mrtvih, ni uspelo spremeniti našega načina življenja. Ko je bil začetni šok in najhujše mimo, so politiki razglašali zmago, mi pa smo se želeli vsevprek čim prej vrniti na staro. Delati, dopustovati, se zabavati, družiti, stari in mladi, vsak po svoje, kot smo (bili) navajeni. Ponovno naraščanje okužb kaže, da covid-19 (še) ni postal sestavni del narekovanega novega načina življenja.