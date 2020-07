Tako kot je v slovenskem nogometnem prvenstvu napet boj za prvaka, je v hrvaškem tisti za drugo mesto. Prvak je že davno tega namreč vnovič postal Dinamo iz Zagreba, da je drugo mesto v tej sezoni vredno več kot v minulih, pa je krivo to, da izjemoma vodi v kvalifikacije za ligo prvakov. Dva kroga pred koncem je v najboljšem položaju Osijek, ki prvenstva še nikdar ni končal tako visoko, z 62 točkami, tretja Lokomotiva ima eno manj, četrta Rijeka 58 in peti Hajduk 57. Pri čemer smo slednjega omenili le zato, ker ga jutri čaka jadranski derbi proti Rijeki. Ta ima namreč dva kroga pred koncem še teoretične možnosti za drugo mesto, Hajduk pa niti teh ne več.

Tudi če višjeuvrščena v tem krogu, danes Osijek na gostovanju v Varaždinu in jutri Lokomotiva doma proti Gorici, izgubita, se bosta namreč v zadnjem krogu pomerila med seboj, kar pomeni, da se bodo točke delile mednju, Hajduk pa Osijeka zaradi slabšega razmerja v medsebojnih tekmah ne more več prehiteti. Nekaj upanja ima medtem danes še vseeno Rijeka, vendar je verjetno, da ga jutri tudi zanjo, ko bo tekma v Splitu, ne bo več. A jadranski derbi je vseeno vselej posebna tekma. Četudi morebiti ne bo odločal o ničemer in kljub temu, da se bo zaradi kazni Splitčanom igral pred praznimi tribunami stadiona Poljud. In ko beseda že teče o boju za ligo prvakov: že v naslednji sezoni bo iz hrvaške lige vanjo spet potoval le prvak. Na lestvici koeficientov uspešnosti klubov iz posameznih držav je namreč Hrvaška s 15. mesta, ki zadnje zagotavlja dve mesti, nazadovala na 20.

Ker Hajduku ni uspelo izpolniti tekmovalnega cilja, to je bila uvrstitev na eno izmed prvih dveh mest, je obljubo z začetka sezone izpolnil predsednik uprave Marin Brbić in podal odstopno izjavo. »To je moja moralna obveza. Kluba ne bom zapustil takoj, temveč takrat, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji. Vmes ne sme biti obglavljen, saj je treba zagotoviti stabilnost poslovanja in delovanja kluba v prehodnem obdobju,« je povedal Brbić, o čigar odstopu je včeraj razpravljal tudi nadzorni odbor kluba.

Nič kaj dosti mirneje ni medtem pri Rijeki, tudi zaradi tega, ker so iz njenega zadnjega nasprotnika Interja sporočili, da je bil član kluba pozitiven na koronavirus. Glede rezultatov pa imajo uteho vsaj v tem, da jo, čeprav bo zanjo, če ji čudežno ne uspe priti na drugo mesto, ta sezona njena najslabša ligaška v zadnjih sedmih letih, čaka še finale pokala proti Lokomotivi. »Hajduk je bolj sproščen, kar bo dodatna nevarnost za nas. Pomembna je vsaka tekma, tudi v smislu sestave moštva za naslednjo sezono,« pa svoje igralce opozarja trener Simon Rožman.