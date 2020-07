Organizatorji protivladnih protestov za danes napovedujejo, da bodo pohod zaključili z ustanovitvijo ljudske skupščine. »Čas je, da se protestniki med sabo v miru pogovorimo, povežemo in skupaj začenjamo oblikovati svetlejšo prihodnost in močnejšo civilno družbo,« so zapisali na družbenem omrežju.

Protestniki so se sicer danes znova napotili proti sedežu Radiotelevizije Slovenije in izrazili nestrinjanje s predlaganimi vladnimi spremembami treh zakonov s področja medijev. »Vsaka diktatura začne svoj pohod s podreditvijo medijev,« so med drugim dejali in vzklikali: »RTV je naša!«.

»Rumeni jopiči«, ki so v preteklih tednih vladi izražali podporo, naj bi se tokrat pomešali med protestnike in jih nadzirali.