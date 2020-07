Zelena trgatev: največ grozdja bodo uničili Štajerci in Vipavci

Zaradi težav s prodajo vina bo letos 296 slovenskih vinogradnikov na 337 hektarjih vinogradov grozdje potrgalo zeleno in ga odvrglo. Za ta drastični ukrep, ki ga financira Evropska unija, so se v največjem številu odločili štajerski in vipavski vinogradniki.