Pri Združenih narodih so lani objavili oceno, da bo ob koncu tega stoletja na svetu 10,9 milijarde ljudi. Svetovna populacija se trenutno giblje okoli 7,8 milijarde, da bo v naslednjih 80 letih zrasla za dobre tri milijarde, pa so pri Združenih narodih izračunali glede na povprečno rodnost in staranje prebivalstva. Če je bila rodnost med letoma 2015 in 2020 v povprečju 2,5 otroka na žensko, naj bi bila ta med letoma 2095 in 2100 po oceni Združenih narodov 1,9. A že tako nizka rodnost je po novi raziskavi, ki je bila objavljena v znanstveni reviji The Lancet, še vedno previsoka. Skupina znanstvenikov z Inštituta za zdravstvene meritve in vrednotenje (IHME) pri univerzi v Washingtonu, ki ga je ustanovil sklad Billa in Melinde Gates in postaja globalna referenca za statistike s področja zdravstva, je napovedala, da bo leta 2100 na svetu 8,8 milijarde ljudi, kar je dve milijardi manj, kot predvidevajo Združeni narodi.

Združeni narodi naj bi se »zmotili« pri povprečni rodnosti. Računajo namreč, da se bo v državah, ki imajo danes nizko rodnost, ta z leti povzpela do številke 1,8, pri IHME pa v nasprotju z Združenimi narodi ocenjujejo, da bodo ženske v razvitih državah rojevale veliko manj. »Naša analiza kaže na to, da se bodo ženske z večjim dostopom do izobrazbe in do reproduktivnih zdravstvenih storitev odločale, da bodo v povprečju imele manj kot 1,5 otroka,« je za agencijo AFP pojasnil glavni avtor raziskave Christopher Murray.

Več kot dve milijardi ljudi bo starejših od 65 let Rast prebivalstva se bo do konca stoletja nadaljevala vedno počasneje, ko bo padla pod 2,1 otroka na žensko, kar je meja za stabilno populacijo, pa se bodo države začele spopadati s krčenjem števila prebivalcev. V več kot 20 državah se bo ob koncu stoletja število prebivalcev več kot prepolovilo. Med njimi so Španija, Italija, Poljska, Japonska, Tajska in Južna Koreja, nekaj podobnega pa bo doletelo tudi Kitajsko, kjer se bo populacija zmanjšala z zdajšnjih 1,4 milijarde na 730 milijonov. Kot da to ne bi bilo dovolj, bomo imeli problem še zaradi staranja prebivalstva. Tako bo po eni strani za več kot 40 odstotkov padlo število otrok, mlajših od pet let, kar v številkah pomeni 401 milijon otrok leta 2100 namesto 681 milijonov leta 2017, imeli pa bomo 2,37 milijarde starejših od 65 let in 866 milijonov starejših od 80 let. Danes je takšnih, ki so stari 80 let, »le« 140 milijonov. Vedno manj mladih in vedno več starih pomeni tudi vedno manj tistih, ki delajo. Na Kitajskem jih bo čez 80 let sposobnih za delo le še 350 milijonov, danes pa je takšnih 950 milijonov. V Indiji je slika nekoliko boljša, saj jih danes dela 762 milijonov, ob koncu stoletja pa jih bo delalo 578 milijonov.