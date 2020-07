Otroški vrvež se je slišal že od daleč, ko smo obiskali otroke, ki so počitniško varstvo v Kranju preživljali na OŠ Predoslje v organizaciji Ljudje univerze Kranj. Zmotili smo jih, ko so se dopoldne zabavali ob reki Kokri. Trije animatorji so za živahno skupinico izbrali prostoren rečni breg z veličastnim razgledom na pečine in jame na nasprotnem bregu reke. In z obilico kamenčkov takšne oblike, da se z njimi da naučiti vreči žabico, nas pouči osemletni Miha, eden od otrok v varstvu, in nam svoje novo pridobljeno znanje pokaže tudi v praksi. Veselje, ko mu je v drugem poskusu uspelo, da se je kamen nekajkrat odbil od gladine reke, je bilo nepopisno. Napovedal je še, da bo svoje nove spretnosti kmalu lahko pokazal staršem, ko bodo šli skupaj na počitnice.

Na svežem zraku do novega znanja »Danes smo prišli na Kokro, da se nadihamo svežega zraka,« nam pove animatorka Nuša Skumavc, sicer učiteljica na šoli v Predosljah, kjer poteka eno od počitniških varstev. »Popoldne imamo še naravoslovne delavnice. Naredili bomo raketo iz plastenke in kartona. V notranjost bomo natočili kis za vlaganje in sodo bikarbono, zamašili in opazovali, ali jo bo odneslo v zrak,« napoveduje in nam našteva še druge dejavnosti, ki se obetajo otrokom. Za lepe spomine so poskrbele že dejavnosti prejšnjih dni, smo se prepričali pri dekletih, ki so se ravno namestile na podloge in se zatopile v pogovore. »V počitniškem varstvu mi je zelo všeč. Najbolj sem uživala, ko smo izdelovali lončke. Das maso smo morali z rokami gnesti dolgo časa, kakih 10 minut, potem smo jo oblikovali v lončke. Jaz sem naredila takšnega s pikicami in črtami. Kaj bom dala vanj, še ne vem,« je povedala devetletna Stela Lana. Njena vrstnica Zoja nam je zaupala, da najbolj uživa, kadar gredo v naravo. »Učili pa smo se tudi delati vozle in postavljali smo šotore. In s tistimi hoduljami v obliki črke A, ki smo jih izdelali, bomo zdaj lahko hodili. Kot v filmu,« hiti pripovedovati Zoja.