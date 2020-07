V sklop Cannes Classics, ki od leta 2003 skrbi za izbor najboljših (restavriranih) klasičnih filmov, sta se letos namreč uvrstila filma Deveti krog, ki ga je leta 1960 režiral France Štiglic, ter Kdo neki tam poje, ki ga je pred 40 leti režiral Slobodan Šijan. Deveti krog je že drugi film Franceta Štiglica, ki se je uvrstil v sklop Cannes Classic, saj je leta 2016 tja odpotovala njegova Dolina miru iz leta 1956, ter tretji Štiglicev film v Cannesu, saj se je leta 1949 tja uvrstil film Na svoji zemlji. Film Deveti krog je po scenariju Zore Dirnbach posnelo hrvaško producentsko podjetje Jadran film, govori pa o težavah judovske družine v vojnem Zagrebu. Film je na filmskem festivalu v Pulju tistega leta dobil vse glavne nagrade, bil je nominiran za neameriškega oskarja in bil prvi jugoslovanski celovečerni film, ki je doživel redno kinematografsko distribucijo v ZDA. Okroglo obletnico bo v Cannesu praznoval tudi film Kdo neki tam poje, ki že 40 let navdušuje občinstvo na območju nekdanje Jugoslavije. Filmi bodo namesto v Cannesu prikazani na festivalu Lumiere v Lyonu in Recontres Cinematographiques de Cannes novembra.