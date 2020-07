Ob bok zelenca končno še prikolica tramvaja

Od vseh tramvajev, ki so od začetka prejšnjega stoletja po mestu prevažali Ljubljančane in obiskovalce mesta, se jih je ohranila le peščica. Ena od prikolic tramvaja, ki je po ljubljanskih ulicah vozil do leta 1958, je zdaj del stalne razstave v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri in je vredna pozornosti.