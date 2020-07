A J. J. sploh ne povezuje, on izrablja (zlorablja) hotno ali nehotno slepoto političnih in drugih sopotnikov. Priročno je sklepati »partnerstva« ter vladati s predano in zvesto opozicijo, ker potem ni nobenih ovir za obvladovanje DZ in sprejemanje še tako nedemokratične zakonodaje. No, dokler gre in se kakšna stranka ne spunta. Jelinčič (SNS) se gotovo ne bo. Mogoče potrebuje denar za odvetnike zaradi svojega »poštenega« in »zakonitega« delovanja (postopki zaradi sumov korupcije – Azerbajdžana)? Še NPU bi pomagal Janši »očistiti«, najraje pa bi ga pa kar ukinil. To, da sami izbirajo, kaj bodo preiskovali, to, da imajo tako visoke plače (le kdo se oglaša) za svojo vprašljivo strokovnost, in to, da informacije veselo odtekajo, to res ni za nikamor, se priduša, naš NPU je »kot gestapo ali Stasi«. Ni bilo dovolj, da je to sramotno primerjavo izrekel, ponovil jo je še enkrat, predsednik Zorčič pa nič. Svoj poslanski etični kodeks si lahko zataknejo kar za uho.

Se bo spuntala Aleksandra Pivec? Tudi mene zanima, koliko ideoloških tem bo še prenesla. Nanje se je očitno že skoraj privadila, čeprav je pri vstopu v novo koalicijo napovedovala drugače. Da ne bom krivična, zaradi Janševega nizkotnega čivka je res malo povzdignila glas in oznanila, da ne bo vztrajala v vladi za vsako ceno. Seveda to ni odvisno od nje, ampak od sveta stranke, je še pripomnila. Je to samo manever za pomiritev posameznih članov in odborov stranke DeSUS ali je končno spoznala, da predsednik vlade, »v odnosu tako korekten, v smislu enakopravnosti in enakovrednosti pri soodločanju«, v resnici ni tak. Pri kadrovanju že ni upošteval njenega »izjemnega« favorita. (Janša deli »piškote« samo nekaterim. Na primer nadzornikom, da za denar zamenjajo svojo moralo, narodu, da za nekaj evrov in malico zanj protestirajo, ali pa bone po 200 evrov, da bi na prihodnjih volitvah obkrožili njegovo ime.) Morda pa je Pivčevi zdaj padla cena, ko Zmago zagotavlja potrebnih 46 glasov? Ministrica Pivčeva, kako se počutite, ko vlado in s tem vas podpirajo neonacisti, statut vaše stranke pa govori o vrednotah NOB? Aja, saj »niso« neonacisti.

J. J. žali, ustrahuje, sramoti vsakogar, ki mu stopi na pot, posameznike, skupine ali celo Slovenijo, vseeno mu je. Za svoje cilje brez vsake empatije zlorablja tudi mrtve. Nazadnje genocid v Srebrenici. Na seji DZ se ni hotel opravičiti. Zakaj bi se, on ima vedno prav. Zdi se, kot da ob paranoidno obarvanih idejah prihajajo na dan tudi veličinske. Poleg slovenske zgodovine bi rad vplival in spreminjal svet (WHO, ZN…). Ni se opravičil, so pisali mediji, ampak pojasnjeval. Pa ni samo pojasnjeval, zdi se mi, da je tudi pošteno zavajal. Izjavil je, če ne bi Slovenija, ko je bil obrambni minister, Bošnjakom pomagala diplomatsko z usposabljanjem njihovih enot in z orožjem z vojaško opremo, bi se zgodilo še veliko več Srebrenic. Si res lahko pripiše zasluge, da ni bilo več Srebrenic? Resnica govori drugače. Vsi, ki smo v tistem krutem času spremljali dogajanje, se spomnimo poletja 1993, ko je J. J. bučno zaplenil orožje na mariborskem letališču. »Odkril« ga je, da je lahko obtožil Kučana za kršenje embarga. Šlo pa je za dogovorjeno meddržavno pomoč in Bosanci, ki so orožje še kako potrebovali, so zaradi Janše ostali nemočna srbska tarča. Genocid. Tragedija.

Tudi za nas je žalostno, ker imamo že tretjič tako spornega predsednika vlade. Zadnjič mi je vzbudil upanje naslov članka v Dnevniku: Poleg protestnikov odstop vlade zahteva še predsednik države. Vendar samo za hip. Naslednji trenutek sem na priloženi fotografiji zagledala bolgarsko zastavo.

Polona Jamnik, Bled