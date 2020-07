Stavbo Španskih borcev nedaleč od tržnice Moste so zgradili leta 1980 in ima betonsko fasado. Že novembra 2018 so stanje fasade preverili s preiskavami in na podlagi rezultatov ocenili, da so fasadne betonske površine dotrajane in jih je treba prenoviti. »Na fasadi so se po približno 38 letih uporabe pojavile določene poškodbe, zaradi razraščanja alg pa je fasada izgubila tudi estetsko vrednost,« je zapisano v elaboratu, ki so ga pripravili v Zavodu za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana. Izbrani gradbinec bo moral zato alge s fasade Španskih borcev odstraniti. Betonske površine bodo delavci premazali z »uničevalcem alg« in jih dan pozneje sprali z vodnim curkom pod visokim tlakom. Postopek bodo ponavljali, dokler ne bodo alg v celoti odstranili. Ob tem se bodo lotili tudi odpravljanja drugih poškodb na fasadi. Delavci bodo morali dela končati najkasneje 30. novembra, prenova pa bo stala nekaj manj kot 107.000 evrov.