Koliko dreves naj bo na Sorškem polju?

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je tudi prostorsko načrtovanje zaznamovala sistemska teorija. V skladu s to teorijo je prostor sistem, ki ga oblikujejo številni med sabo povezani fizični in družbeni podsistemi ter njihovi osnovni gradniki: prostor s svojimi dimenzijami, naravni in kulturni pojavi ter njihove medsebojne povezanosti, ki se vzpostavljajo s pretokom snovi, energije in informacij.