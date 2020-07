Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor: Malo sem tudi minister za energetiko

Kandidat za ministra Andrej Vizjak je na ministrskem zaslišanju govoril vse prave stvari. To so mu priznali tudi najbolj skeptični opozicijski poslanci. Prekaljen minister dveh Janševih vlad – v eni je vodil gospodarski resor, v drugi pa delovnega – je bil suveren in natančen. »Moje ključne naloge so takojšnja rešitev embalažnega kaosa, poenostavitev in skrajšanje postopkov pridobivanja raznoraznih dovoljenj ter pospešitev razvoja ključnih državnih projektov,« je naštel pred poslanci.