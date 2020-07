Čast, da dvigne mednarodno priznanje za čisto morje in ohranjeno okolje, je pripadla 90-letnemu Branku Hellu, izkušenemu pomorcu, tesno povezanemu ne le z otokom, ampak tudi z marino, v kateri privezuje barko. Med navtiki zelo cenjena švedska jadrnica Hallberg-Rassy je v njegovi lasti že štiri desetletja. »Svojčas sem imel dve,« je pripovedoval novinarjem na omenjeni slovesnosti in dodal, da se je odločil za težjo in bolj kompaktno, kar se je izkazalo za pametno tako na regatah kot na razburkanem morju. Spominja se regate v senjskem kanalu z burjo pri 60 vozlih, ki je zlomila sedem jamborov, sam pa je s svojo ekipo uspešno priplul do cilja. Jadrnico lahko upravlja tudi sam, a se hvali z »najmlajšo ekipo« na Jadranu, saj so v njej še njegov 83-letni brat in bratranca iz Trsta oziroma Rima pri častitljivih 82 in 84 letih. Jadra, ker ljubi mir in naravo, glas pa mu zadrhti, ko omeni najtrenutek v življenju, ki ga je delovno preživel v Avstriji kot sin Krčanke in očeta iz Gradca, že tri desetletja pa upokojen večino časa prebije na materinem otoku. Opiše enkratno doživetje, ko je njegovo jadrnico med Cresom in Krkom obkrožilo 200 ali celo 400 delfinov, da je voda kar vrela. »Z menoj so bili otroci in rekel sem jim, da kaj takega verjetno nikoli več ne bodo doživeli.«