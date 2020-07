Slovenija mora prosilcu za azil, protipravno izgnanemu na Hrvaško, plačati 5000 evrov odškodnine

Ravnanje slovenskih policistov z migranti na južni meji je dočakalo prelomno sodno odločitev. V primeru prosilca za azil iz Kameruna, ki je bil v domači državi žrtev etničnega konflikta, je upravno sodišče odločilo, da so mu slovenski policisti kršili človekove pravice. Deportirali so ga na Hrvaško, njegovo prošnjo za azil pa so ignorirali. Sodišče je odločilo, da mora Slovenija 24-letniku, ki je bil iz Hrvaške pregnan naprej v Bosno in Hercegovino, omogočiti vrnitev v Slovenijo, mu omogočiti prošnjo za azil ter izplačati odškodnino v višini 5000 evrov.