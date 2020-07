V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Še bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na vzhodu. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem okoli 26 stopinj.

Obeti: V nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh. V ponedeljek bo pretežno jasno in precej topleje.

Vremenska slika: Vremenska fronta se iznad naših krajev umika proti jugu. Za njo s severnimi vetrovi k nam priteka hladnejši in še precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne bo v krajih južno od nas še deževalo. Čez dan bo delno jasno, predvsem v Alpah bo popoldne še nekaj ploh. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bodo popoldne nastale plohe ali nevihte. Ob Jadranu bo bolj sončno, še bo pihala burja.