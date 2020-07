Kot je danes sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje, so v zadnjih 24 urah potrdili skoraj 35.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije. S tem se je skupno število potrjenih okužb povzpelo na 1.003.832. Več kot 635.000 obolelih je že ozdravelo. Do danes so v Indiji potrdili tudi več kot 25.000 smrtnih žrtev covida-19.

Število okuženih v državi z 1,3 milijarde prebivalcev znova narašča, odkar so oblasti sredi maja začele rahljati ukrepe za širitev pandemije. Marsikje, na primer v tehnološkem središču države Bengaluru in v letoviški državi Goa so zato znova uvedli številne omejitve.

Indija, kjer so prvi primer okužbe z novim koronavirusom potrdili konec januarja, je po številu okuženih na tretjem mestu na svetu, za ZDA in Brazilijo. Po številu smrtnih žrtev covida-19 pa je na osmem mestu na svetu. Indijske oblasti opozarjajo, da se utegne število smrtnih žrtev v prihodnjih tednih močno povečati zaradi naraščanja števila okužb.