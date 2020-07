Real Madrid krog pred koncem španski nogometni prvak

Nogometaši Real Madrida so španski državni prvaki. Prvo mesto so si dokončno zagotovili v predzadnjem krogu, ko so s 2:1 (1:0) premagali Villareal. S tem so si pred zadnjim krogom priborili nedosegljivih sedem točk prednosti pred Barcelono, ki je doma izgubila z Osasuno z 1:2.