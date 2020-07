Potem ko sta Beograd in Priština v nedeljo, sicer še prek spleta, po 20 mesecih prekinitve obnovila dialog, sta se včeraj v Bruslju ob navzočnosti dveh posrednikov iz EU sestala srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti. Vučić je po pogovorih na novinarski konferenci povedal, da »albanska« stran ni razumela tem sestanka, kar so bili izginuli, razseljene osebe in gospodarsko sodelovanje, ampak je hotela govoriti o priznanju Kosova. »Če vam rečem, da mi je dvajsetkrat rekel, da sta to dve državi, jaz pa njemu vsakič, da je to ena država z eno avtonomno pokrajino, potem vidite, o čem se je prišel pogovarjat!« je pojasnjeval novinarjem. Opozoril pa je na pritisk večjih članic na Srbijo. »Težko je, ker se ne pogajamo samo z Albanci, ampak tudi z velikimi članicami EU.« Ni pa omenil pritiskov domače opozicije, naj ne popušča Prištini.

»Kosovo in Metohija sta območji na svetu, kjer se je najmanj ljudi vrnilo na svoje domove,« je Vučić še dejal novinarjem. Sicer od »Albancev« zahteva tudi pravico Srbov, da obiščejo grobove pobitih svojcev. »Pogovori o izginulih in razseljenih se bodo nadaljevali naslednjo sredo na tehnični ravni,« je samozavestno pojasnil novinarjem. »Septembra pa se bomo pogovarjali o premoženju razseljenih, kar bo zelo težka tema, saj imamo tu povsem nasprotna stališča.« Poudaril pa je, da je zavrnil zahteve Kosova po vojni odškodnini. Vučić je še dejal: »Albanci so zahtevali, da odpremo policijske arhive, mi pa, da oni zato odprejo arhive Osvobodilne vojske Kosova.«