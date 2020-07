Vznemirljiva bitka za prvaka bo očitno napeta vse do zadnjega kroga. Potem ko so Celjani v sredo samo remizirali s Triglavom, je Olimpija trpela na gostovanju v Murski Soboti in iztržila le točko. Ljubljančani dva kroga pred koncem tekmovanja ohranjajo skromno prednost pred Celjem, tekmeca pa se bosta prihodnjo sredo v knežjem mestu udarila v neposrednem dvoboju za državno krono.

Vratar Vidmar reševal Olimpijo

Borbena in motivirana Mura je z agresivno igro v prvem polčasu ustavila neprepoznavne ljubljanske nogometaše, ki so bili v Prekmurju daleč od šampionske podobe. V živčnem, a tudi atraktivnem obračunu z veliko ritma je Olimpija povedla po prvencu branilca Kamyja, ki je zaigral namesto kaznovanega Samardžića, nato pa je Mura prevzela pobudo in nizala priložnosti. Ker Olimpija ni našla rešitve za kombinatorno predstavo Mure, se je pod pritiskom branila z bunkerjem. Odlično je branil Vidmar, ki ga je iz bližine premagal šele Maroša. V drugem polčasu so vodilni kandidati za naslov prvaka vzpostavili ravnotežje na igrišču, a so bili premalo odločni za zmago. Prvi strelec lige Vukušić je bil že drugo tekmo zapored odrezan od igre in ima vse manj možnosti za dosego absolutnega rekorda po številu golov v eni sezoni.

»Pričakovali smo zahtevno tekmo, saj vemo, kako težka so gostovanja v Prekmurju. Nastopili smo oslabljeni in naleteli na težave, zato smo lahko s točko zadovoljni. Bili smo pod pritiskom, a smo zdržali do konca. Drugi polčas je bil boljši od prvega, v skupnem seštevku pa smo pokazali premalo za zmago,« je v kamero nacionalne televizije povedal najboljši posameznik tekme Nejc Vidmar. Vezist Mure Matic Maruško je dodal: »Navijači so videli zelo dober nogomet. Ustvarili smo si obilo priložnosti, a nam je malo zmanjkalo za zmago. Za nas vsaka tekma v prvi ligi pomeni velik motiv.«