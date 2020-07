Za pot na Triglav bodo pohodniki v teh dneh potrebovali nekoliko več časa predvsem pri načrtovanju pohoda, saj iz Planinske zveze Slovenije (PZS) in planinskih društev opozarjajo, da bodo nekateri dostopi zaradi nujnih vzdrževalnih del onemogočeni, planinske poti pa zaprte. Tako bo denimo PD Gorje izvajalo nujna vzdrževalna dela na poti od Doma Planika pod Triglavom na Mali Triglav in od Doma Planika pod Triglavom proti Triglavski škrbini. Obe poti bosta predvidoma do vključno 20. julija zaprti. »Planince prosimo, da dosledno upoštevajo zaporo planinske poti in se nanjo ne podajajo, saj bi lahko ogrozili tako svojo varnost kot varnost markacistov na akciji. Hvala za razumevanje,« so zapisali na PZS. Dodali so: »Druga možna pristopa na Triglav sta od Koče na Doliču prek Triglavske škrbine in od Kredarice čez Mali Triglav.«

Zapore je treba upoštevati

Vzdrževalnih del na poti v okolici Triglava so se lotili tudi v PD Ptuj, zato bo do 25. julija zaprt zelo zahteven odsek planinske poti na Triglav prek Plemenic po Bambergovi poti, in sicer odsek med Luknjo in Zaplanjo. Zaradi nevarnosti padajočega kamenja zaradi del na poti čez Plemenice pa bo zaprta tudi pot iz Zadnjice proti Luknji, in sicer 20. in 21. julija, od križišča s potjo proti Koči na Doliču do prelaza Luknja. V PZS predlagajo planincem, ki se odpravljajo na Triglav, naj se tja podajo po poti od Koče na Doliču prek Triglavske škrbine, s Kredarice, po 20. juliju pa bo spet možen pristop od Doma Planika do vrha Triglava.

Markacisti planinskih društev sicer skrbijo za razvejeno mrežo dobrih 10.000 kilometrov planinskih poti, od katerih je 449 kilometrov zahtevnih in 225 kilometrov zelo zahtevnih poti, preostale so kategorizirane kot lahke. Kopni del leta je namenjen tehničnim delovnim akcijam markacistov v visokogorju, opozarjajo na PZS, kjer na leto izvedejo med 10 in 15 akcij. V okviru zveze pa deluje tudi tehnična skupina markacistov komisije za planinske poti, katere markacisti na zahtevnih in zlasti zelo zahtevnih planinskih poteh delajo pod posebnimi pogoji.

Če naletimo na zaporo planinske poti, se je je treba dosledno držati in izbrati alternativne poti, ki so v slovenskih gorah številne, opozarjajo na PZS. »Uporabnikom planinskih poti priporočamo, da se na spletni strani stanje-poti.pzs.si, v bližnji planinski koči ali pri lokalnem planinskem društvu predhodno informirajo o dejanskem stanju planinskih poti,« svetujejo. pe