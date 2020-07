Najboljša odločitev Matjaža Keka

Pravična in predvsem zelo načelna je odločitev Matjaža Keka, da ostaja na klopi slovenske nogometne reprezentance. Če se dobro z dobrim vrača, se bo Keku nekoč obrestovalo, da je ohranil dostojanstvo in izkazal spoštljiv odnos do veljavnega dogovora z nogometno zvezo lastne države.